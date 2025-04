VIDEO - Coppa Italia Primavera, Ibra sbadiglia mentre il Milan perde 3-0

Finisce con una grande delusione per il Milan Primavera: la finale di Coppa Italia va al Cagliari che vince per 3-0. Sardi cinici più che mai, rossoneri spreconi con un rigore sbagliato da Bonomi. Sugli spalti Zlatan Ibrahimovic, in compagnia di Kirovski, Vergine e Moncada, è stato pizzicato dalle telecamere di Sportitalia mentre si lascia andare ad un lungo sbadiglio durante la finale di Coppa Italia Primavera.