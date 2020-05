VIDEO - Duarte: "Ora sto bene, obiettivo Europa League"

Leo Duarte, difensore rossonero, è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato delle sue condizioni e degli obiettivi del club: "Adesso sto bene, senza dolori e speriamo di tornare più forti di prima. Sono pronto, mi sto allenando con il gruppo e mi sento molto bene. Spero di giocare più partite possibili perché sto bene fisicamente. Gli obiettivi? Sappiamo che entrare in Champions League è molto difficile. Vogliamo finire il campionato nel migliore dei modi, giocando da Milan e ottenendo più punti possibili per arrivare in Europa League o, meglio ancora, in Champions League se si presenterà l'opportunità".".

