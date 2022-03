VIDEO - Francia, Deschamps: "Giroud ha confermato che quando c'è segna. Futuro? Non so, dipende da tante cose"

MilanNews.it

Didier Deschamps, ct della Francia, dopo la vittoria in amichevole contro il Sud Africa, ha parlato così in conferenza stampa di Olivier Giroud: "Ho parlato con Olivier come anche con altri altri giocatori, del presente. Sul futuro non saprei. Non lo so dipenderà tutto da tante cose. Ad ogni modo è tornato e ha confermato che quando c’è è in grado di segnare, ha incrementato il suo bottino di gol, quindi è tutto molto positivo per lui e per il gruppo. Poi per il resto vedremo a giugno".