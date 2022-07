VIDEO - Giroud, Gabbia, Tonali e Florenzi si sfidano nei lanci lunghi. Chi è il più bravo?

Per il Milan in Austria tanto lavoro e concentrazione ma anche un po' di svago e leggerezza. Al termine della sessione di questa mattina Olivier Giroud, Matteo Gabbia, Sandro Tonali ed Alessandro Florenzi sono rimasti ancora un po' sul bel campo del centro sportivo per sfidarsi a colpi di lanci lunghi, stop e palleggi. In calce alla notizia il video pubblicato dai canali social del Milan. Quale dei tre rossoneri è il più bravo?

Some sublime skills on display, but who does it best? ✨#SempreMilan pic.twitter.com/B9sNyCI1IX — AC Milan (@acmilan) July 26, 2022