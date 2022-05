VIDEO - Ibra, leader in campo, in allenamento e... nei festeggiamenti!

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, leader tecnico e motivazionale del gruppo rossonero che al termine di un campionato incredibile ha portato a casa il diciannovesimo scudetto della storia del Milan! Lo svedese è stato leader in campo con i suoi gol e i suoi assist, in allenamento nonostante l'infortunio al ginocchio ma soprattutto durante i festeggiamenti! Come dimostra il video pubblicato dai canali social del Milan Zlatan è stato un vero e proprio one man show, conducendo e dando ritmo anche alla sfilata con pullman scoperto per le vie di Milano andata in scena nella giornata di lunedì.