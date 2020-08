L'arrivo al Milan, la scorsa estate, è stato un momento emozionante e toccante per Rade Krunic, trasferitosi dall'Empoli al club rossonero: "Non pensavo di arrivare subito in una squadra così forte, ero contentissimo, ho pianto quando ho saputo dell'accordo con i miei agenti, è stata l'esperienza più bella della mia vita".

Guarda il video: