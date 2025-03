VIDEO - Lo strepitoso gol su punizione di Pirlo: "Quando non c’è da correre il piede rimane"

vedi letture

Nel pomeriggio di Londra, nei minuti finali dell'amichevole tra Spurs Legends e Milan Glorie, Andrea Pirlo ha fatto quello che tutti i tifosi presenti allo stadio speravano che facesse: un gran gol su punizione, con la palla che si è insaccata sotto il sette. Un pezzo di classe e bravura che dimostra ancora una volta quanto sia stato speciale il numero 21.

A fine partita Pirlo, scherzando, ha dichiarato a Milan TV: "Quando non c’è da correre il piede rimane (ride, ndr). Quando giochi ti dispiace perdere, quindi ti incazzi… Ma ci siamo divertiti, è stata una bella partita". Al fischio finale il risultato recitava 6-2 per i padroni di casa. In calce all'articolo il video con la giocata speciale dell'ex centrocampista.