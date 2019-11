VIDEO - Malmö, i tifosi bruciano la statua di Ibrahimovic

I tifosi del Malmö, in segno di protesta per la decisione di Ibrahimovic di diventare co-proprietario dell'Hammarby, hanno dato fuoco alla statua del fuoriclasse svedese installata da poche settimane fuori dallo stadio locale. Una reazione spropositata che, ovviamente, ha fatto il giro del web e dei social.

Zlatan Ibrahimovic's statue outside Malmo's stadium was set on fire on Wednesday in an apparent reaction to Ibrahimovic becoming a part-owner of rivals Hammarby.



(via blatteultras04/Instagram) pic.twitter.com/t0YgrsDKIv