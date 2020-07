VIDEO - Milan, Pioli deluso dal 2-2 con la SPAL se la prende con il... microfono

Il 2-2 ottenuto dal Milan in trasferta con la SPAL, con gli estensi costretti a giocare in dieci uomini per tutto il secondo tempo, non può certo lasciare soddisfatto Stefano Pioli, che a fine gara se la prende con il... microfono. Il tecnico rossonero, all'inizio della conferenza stampa post partita, ha infatti ripetutamente sbattuto la testa contro il microfono: "Posso dare delle capocciate?". Evidentemente, c'è tanto dispiacere per la mancata vittoria e i due punti persi nella corsa all'Europa.