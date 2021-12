VIDEO – Milan, tutto il meglio del 2021 rossonero

Il Milan, con un video postato sui proprio canali social, ha voluto ripercorrere insieme ai tifosi i migliori momenti dell’anno che a breve si concluderà. Gol, vittorie, rinnovi, ritorno in Champions League… 365 giorni pieni di emozioni, tutte a tinte rossonere.

It’s time to wrap up this 2021 and take a look back at how it unfolded ⏪



È tempo di salutare il 2021 e di ripercorrere insieme l'annata rossonera ⏪#SempreMilan pic.twitter.com/aHXiwyZ7C6