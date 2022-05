VIDEO MN - Cardinale a cena in un ristorante in zona Duomo con Gazidis: ecco le immagini esclusive

Fonte: dai nostri inviati Vitiello e Gioia

Secondo quanto raccolto dallla redazione di Milannews.it,dopo l'incontro con Scaroni, Furlani e Gazidis in un noto hotel di Milano, Gerry Cardinale si è recato a cena in un ristorante in zona Duomo con Gazidis. Sono attesi nella giornata di domani i comunicati ufficiali che daranno il via alla nuova era Redbird per il Milan. Queste le immagini esclusive.