VIDEO MN - Di Stefano su Tonali: "Nel derby con Dumfries si è visto il Sandro tifoso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la live sul canale Twitch di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa), il giornalista di SkySport Peppe Di Stefano ha raccontato un bellissimo retroscena su Sandro Tonali: "Ha 21 anni, tra poco 22, è pazzo del Milan, più di Pellegatti: ovviamente è un complimento (sorride, ndr). Qualche settimana fa, per esempio, fu esonerato Shevchenko e lui ci rimase male. Era il suo mito. Sandro è un ragazzo schivo, che si fa i fatti suoi, che non esagera mai e che non si esalta. Nel derby con Dumfries perde le staffe e si è visto il Sandro tifoso in campo".