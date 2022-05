VIDEO MN - Entusiasmo in vista del Sassuolo: tanti tifosi rossoneri alla Stazione di Milano

Fonte: Arturo Calcagni

Tanto entusiasmo per i tifosi rossoneri in vista del match contro il Sassuolo. La Stazione centrale di Milano, come riportato anche dal video realizzato dalla nostra redazione, è stata presa d'assalto da parte dei numerosissimi sostenitori rossoneri.