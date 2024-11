VIDEO MN - Fonseca: "Quando sono arrivato qui è stato facile capire la grandezza del Milan"

Presso il Flagship Store AC Milan in via Dante a Milano è in corso l’evento di inaugurazione della mostra fotografica en-plein air “125 anni di Milan”: iniziativa dedicata a Milano e ai milanesi, per condividere la storia del Club, attraverso 30 fotografie estratte dal libro celebrativo realizzato in collaborazione con Assouline. Presenti, tra gli altri, il presidente Paolo Scaroni, il CEO Giorgio Furlani, il mister Paulo Fonseca ed il calciatore della Prima Squadra Matteo Gabbia. Queste le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato.

Prende parola mister Paulo Fonseca: “Il Milan è un club universale. Quando sono arrivato qui è stato facile capire la grandezza del Milan. Magari per i tifosi che sono qui in Italia è difficile capire la grandezza, ma io che sono portoghese, ho lavorato in Ucraina e Francia ed è impressionante la dimensione del Milan. Ci sono tanti tanti tifosi milanisti anche in Ucraina, Portogallo, in tanti paesi. Talvolta non sappiamo la vera grandezza del Milan”.

C’è una pagina della storia del Milan che l’ha emozionato particolarmente? “Ho sempre seguito il Milan quando ero piccolo. Difficile non ricordare il Milan che ha vinto la Champions League, il Milan di Tassotti, Baresi, Maldini, Rijkaard, Gullit, van Basten, Costacurta… Mi ricordo molto bene di questi tempi e di come il Milan abbia segnato il calcio con questi giocatori”.