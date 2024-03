VIDEO MN - Furlani e Scaroni arrivati al pranzo Uefa con lo Slavia

Come per tutte le gare europee, il Milan fa da onorevole padrone di casa e ospita, per il tradizionale pranzo Uefa, i vertici dirigenziali dello Slavia Praga, avversario di questa sera nell'andata degli ottavi di Europa League (calcio di inizio alle ore 21, stadio San Siro), presso il ristorante "da Cracco" in zona Duomo in centro città a Milano. In questi minuti i protagonisti dell'incontro ufficiale sono arrivati sul posto del pranzo.In rappresentanza del club rossonero sono presenti al pranzo sia il presidente Paolo Scaroni che l'amministratore delegato Giorgio Furlani.

Nè il presidente Scaroni nè l'amministratore delegato Furlani hanno rilasciato dichiarazioni al loro arrivo "da Cracco". Ciononostante questa sera prima della partita è previsto un intervento di Giorgio Furlani ai microfoni di Sky Sport. Furlani ha salutato i giornalisti presenti, come mostrato dalle immagini dell'inviato di MilanNews.it presente sul posto. Guarda il video dell'arrivo di Furlani.