VIDEO MN - Ibrahimovic parla del suo futuro: "Non mollo fin quando non vinco con il Milan"

Fonte: dall'inviato, Antonello Gioia

Parole al miele da parte di Ibrahimovic verso che il Milan che, intervenuto ad un evento sui propri NFTs, l'attaccante svedese ha sveltato il proprio futuro: "Il mio futuro è il calcio, il mio mondo è il calcio. Mi spiace se per il momento non riesco a giocare, e questo mi dà tanto dolore, soprattutto ora che la squadra sta andando bene, anche se meno bene nelle ultime due partite. Voglio esserci e aiutare la squadra, da quando sono arrivato qua stiamo facendo grandi cose e ora manca solo una cosa: vincere trofei. Stiamo lottando e stiamo lavorando per questo, non mollo fin quando non vinco con questa squadra"