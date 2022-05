VIDEO MN - Il Milan lascia Casa Milan spinto da tantissimi tifosi: comincia la trasferta di Reggio Emilia

Fonte: dall'inviato a Casa Milan, Antonio Vitiello

Come testimoniato dall'inviato a Casa Milan Antonio Vitiello, il Milan ha appena lasciato la sede del Club per raggiungere Reggio Emilia, dove domani alle 18:00 si giocherà la sfida Scudetto contro il Sassuolo. Tantissimi tifosi presenti per spingere Ibrahimovic e compagni: ecco le immagini.