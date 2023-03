VIDEO MN - Il nuovo stadio del Tottenham, in attesa dell'arrivo del Milan

Fonte: dai nostri inviati a Londra, Antonio Vitiello ed Antonello Gioia

In attesa che arrivino i rossoneri per la consueta "pitch inspection" alla vigilia di un match di Champions League, gli inviati di MilanNews.it a Londra hanno girato diverse immagini all'interno del Tottenham Hotspur Stadium.

I lavori per la sua costruzione sono iniziati nel 2016, mentre nel 2019 è andata in scena la prima partita ufficiale della prima squadra: 2-0 degli Spurs contro il Crystal Palace. Con 62.850 posti a sedere sarà la cornice che ospiterà Tottenham-Milan di domani sera, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Tottenham Hotspur Stadium è l’impianto sportivo più nuovo di Londra e uno dei più moderni al mondo. Ha una forma asimmetrica ed occupa una superficie 4 volte più estesa di quella del precedente White Hart Lane. Il tetto ha una struttura ellittica, con circonferenza di 720 metri, necessaria per coprire tutte le tribune. L’impianto non è stato progettato con soltanto il calcio in mente, ma verrà utilizzato anche per partite di football americano della NFL, rugby e concerti.