VIDEO MN - L'abbraccio di Fonseca ai tifosi alla fine dell'allenamento

Autografi e sorrisi al termine del primo allenamento del nuovo Milan targato Paulo Fonseca. Infatti, al termine della prima partitella della nuova stagione, il tecnico milanista si è fermato per scattare delle foto insieme ai tifosi presenti a bordo campo. Un primo bagno di folla per il mister in vista di questa nuova stagione. Questo il video social direttamente dai nostri inviati a Milanello:

L'abbraccio di Fonseca ai tifosi alla fine dell'allenamento.