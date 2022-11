VIDEO MN - L'arrivo del Milan in albergo per il ritiro in vista del Salisburgo

Fonte: dal nostro inviato Antonello Gioia

© foto di Antonello Gioia

Come riportato dal video dell'inviato di MilanNews.it Antonello Gioia, presente all'Hotel Melià questa mattina, la squadra rossonera si è riunita questa mattina presso l'albergo nelel vicinanze di San Siro per osservare un periodo di ritiro che li porterà a questa sera quando la formazione di Pioli scenderà in campo contro il Salisburgo per giocarsi l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, che mancano da nove anni. Presente Sergino Dest. Serenità invece per Charles De Ketelaere che ha concesso qualche scatto ai tifosi presenti.