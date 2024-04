VIDEO MN - L'arrivo del pullman del Milan allo Stadio Olimpico

Manca sempre meno a Roma-Milan, sfida dalla quale uscirà una delle semifinaliste di questa edizione di Europa League. Si parte dall'1-0 per i giallorossi dell'andata, con la squadra di De Rossi che oggi avrà anche il vantaggio ambientale. Milan, arrivato ora in pullman allo Stadio Olimpico come dimostrano le immagini raccolte dai nostri inviati, che deve dimostrare sul campo di essere di un altro livello rispetto agli avversari come un po' tutti pensavano prima della sfida di San Siro. Fischio d'inizio alle ore 21:00.