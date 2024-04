VIDEO MN - Milan arrivato all'Olimpico: il discorso di Pioli alla squadra

Il Milan è arrivato allo stadio Olimpico. Mancano poco più di 24 ore dall'inizio del quarto di finale di Europa League contro la Roma: i rossoneri sono chiamati alla rimonta dopo la sconfitta per 1-0 nella sfida di andata che si è giocata a San Siro. La delegazione rossonera è arrivata in questi istanti all'interno dello stadio Olimpico per la consueta pitch inspection. I rossoneri si sono radunati a metà campo come spesso accade prima delle gare europee e hanno ascolato le parole di mister Stefano Pioli.

DOVE VEDERE ROMA - MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky Sport, Rai 1

Web: MilanNews.it