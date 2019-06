VIDEO MN - Milan, terminate le visite mediche di Krunic

Come riporta il nostro inviato alla clinica La Madonnina di Milano, sono terminate poco fa le visite mediche di Rade Krunic, neo acquisto rossonero: il centrocampista bosniaco è uscito qualche minuto fa e ora si recherà al centro Ambrosiano per svolgere le visite di idoneità, prima di andare a Casa Milan per firmare il suo nuovo contratto con il Milan.