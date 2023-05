VIDEO MN - Milanello, Leao si ferma con un piccolo tifoso rossonero: siparietto simpatico con il portoghese

© foto di Antonello Gioia

Vigilia di Juventus-Milan, il clima si inizia a scaldare (in senso positivo) anche a Milanello, dove a breve mister Pioli parlerà in conferenza stampa. Presenti diversi tifosi all'esterno del centro sportivo rossonero, con la speranza di fermare i calciatori a fine allenamento per un saluto, un sorriso e una foto.

Siparietto simpatico per Rafael Leao, che si ferma con una famiglia e scherza con un piccolo rossonero.