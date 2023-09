VIDEO MN - Pranzo UEFA tra Milan e Newcastle: arrivati Gerry Cardinale e Amanda Staveley. Presenti anche Furlani, Cocirio e Scaroni

In vista del match di Champions League di questa sera tra Milan e Newcastle, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha scelto di ospitare al ristorante in Galleria “da Cracco” Amanda Staveley, figura di riferimento del fondo dell'Arabia Saudita PIF, uno dei più grandi fondi sovrani del mondo che è proprietario del club inglese (con lei anche altri rappresentanti del fondo arabo). In rappresentanza della società rossonera, oltre al manager americano e diversi membri del direttivo di RedBird, ci sono l'amministratore delegato Furlani, il presidente Scaroni e il Chief Financial Officer Cocirio. Presente al pranzo anche un delegato della UEFA.

