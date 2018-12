VIDEO MN - Salvini ad Atene: "Preoccupato? No, almeno questa sera speriamo di no. Gattuso? Tra amici rossoneri non si litiga mai”

Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è presente ad Atene per assistere ad Olympiakos-Milan. Queste le parole del vicepresidente del Consiglio, raccolte dall’inviato di MilanNews.it ad Atene: “Preoccupato? No, questa sera speriamo di no. Gattuso? Tra amici rossoneri non si litiga mai”.