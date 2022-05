VIDEO MN - Zlatan Ibrahimovic lascia Milanello dopo l'allenamento odierno

Fonte: Antonio Vitiello, Antonello Gioia

© foto di Antonio Vitiello

Zlatan Ibrahimovic ha appena lasciato Milanello dopo l'allenamento svolto in mattinata alla viglia della gara contro il Sassuolo. L'attaccante rossonero sarà uno tra i più attesi in vista del match in programma domani pomeriggio al Mapei Stadium contro i neroverdi, cruciale per la stagione della formazione di Stefano Pioli.