VIDEO - Oggi il lancio della nuova maglia: la clip estratta da #Replay e l'appello ai tifosi

Nella giornata odierna, il Milan lancia la sua nuova prima maglia che è già disponibile in pre order (clicca qui) per chi la volesse già acquistare. Gli spoiler sul suo design l’hanno già rivelata e l’impatto visivo del damascato che richiama il pavimento del Duomo di Milano, non è così invasivo come si poteva pensare dai primi rendering rivelati sui siti specializzati. La nuova divisa, che avrà pantaloncini e calzettoni neri, farà il suo debutto il prossimo 2 agosto, in occasione di Milan-Cagliari, ultima giornata del campionato 2019-20. E di questo argomento ne abbiamo parlato durante l’ultima puntata di #Replay con i ragazzi di Milan Meeting Point sui nostri canali social dove è stato anche fatto il canonico invito a comprare originale. Guarda la clip.