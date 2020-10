VIDEO - Pioli: "Il leader del Milan è il gruppo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di RIo Ave-Milan, mister Stefano Pioli ha parlato così dei leader del gruppo rossonero: "Ibra è dentro il gruppo in tutto e per tutto, nelle loro chat si stanno sentendo e stimolando, qui il leader sta diventando il gruppo, la voglia di stare insieme e di essere soddisfatti e felici delle proprie prestazioni. Kessie è un ragazzo positivo, è sempre concentrato e disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà. Io e i suoi compagni stiamo apprezzando molto tutto questo".

