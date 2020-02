VIDEO - Pioli su Musacchio: "Ha avuto un problema al polpaccio"

Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa post Milan-Torino, su Mateo Musacchio: "Musacchio stava per entrare, mi ha detto che durante il riscaldamento ha avuto un indurimento al polpaccio e quindi non poteva giocare, e poi dopo ho fatto entrare Gabbia. Va gestito nel senso che domani valuteremo l’entità dell’infortunio sperando che non sia niente di grave. Che non sia contento sicuramente sì, come tutti i suoi compagni che vanno in panchina, ma è stata raccontata male. Se un giocatore dice all’allenatore che ha un problema non può giocare".