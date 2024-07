VIDEO - Saelemaekers falciato in area, l'arbitro non concede rigore in Rapid Vienna-Milan

Ieri, in Rapid Vienna-Milan, c'è stato un episodio tanto curioso quanto eclatante. Nella ripresa dell'amichevole, il risultato recitava 1-0 per i rossoneri, Alexis Saelemaekers è stato falciato in area da due avversari, con un doppio intervento da dietro sulle caviglie del belga, che è rimasto a terra dolorante per la botta presa. Incredibilmente l'arbitro, né i suoi assistenti, non ha fischiato calcio di rigore. Era un'amichevole e quindi il livello non era di certo dei più alti, evidentemente il direttore di gara si è voluto adeguare.