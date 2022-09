MilanNews.it

Esercizi con la palla e attività in piscina, Zlatan Ibrahimovic ci tiene a far sapere a tutti i tifosi rossoneri che sta lavorando, passo dopo passo, per tornare protagonista con il Milan a partire da gennaio. Lo svedese è a Milanello e sta proseguendo con voglia e impegno nel suo programma di recupero.