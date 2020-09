VIDEO - Thiago Silva: "Leonardo ha provato a convincermi ma era troppo tardi..."

Thiago Silva, intervenuto in conferenza stampa, ha sveltato un tentativo di Leonardo dell'ultimo minuto di trattenerlo al PSG: "Durante la quarantena, Leonardo mi propose di restare al PSG per altri due mesi per giocarmi la Champions League. Ho accettato senza problemi, si trattativa di un obiettivo che ho inseguito per anni con quel gruppo. Finita la Championsa siamo tornati a Parigi e ho avuto una riunione con Leonardo. Mi chiese se volessi rinnovare e restare ancora al PSG, ma rifiutai la sua proposta, avevo già accettato l'offerta del Chelsea".