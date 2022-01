VIDEO - Yacine Adli e il gol direttamente da calcio d'inizio. L'arbitro però non aveva fischiato

Nella giornata di domenica Yacine Adli aveva trovato il più classico dei "gol dell'anno": il trequartista francese, di proprietà del Milan e in prestito al Bordeaux, aveva segnato direttamente da calcio d'inizio con una parabola che aveva beffato il portiere avversario.

Peccato però che il gol non sia stato convalidato: l'arbitro non aveva fischiato per far riprendere in gioco, era infatti in contatto con il VAR per capire se il gol dello Strasburgo appena segnato (la partita l'ha poi vinta il Bordeaux per 4-3) fosse valido o meno.

Un colpo di genio del giovane centrocampista, con il Bordeaux che ci scherza su sui social: "Domenica, Yacine Adli è arrivata a un passo dalla nomina per il Premio Puskas 2022".