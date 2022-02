Vieri: "Al completo il Milan gioca un bel calcio offensivo"

Christian Vieri, ex giocatore fra le altre di Inter e Milan, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport dei rossoneri in vista dell’imminente derby di sabato. Vieri ha detto: “Quando ha tutti, e ora ci siamo quasi, il Milan gioca un bel calcio offensivo e tanto più lo farà in questo derby. Deve vincere, giocherà per vincere: difendendo in dieci, ma anche attaccando in dieci. Sulle fasce, anzitutto: Theo Hernandez non è un terzino, è un’ala sinistra che corre per 10-15 chilometri a partita, e quando si ferma lui c’è Calabria dall’altra parte. Come si gioca in Europa. Tonali ha fatto il passo che serviva, a lui e dunque al Milan: da Brescia a San Siro il salto è alto, la palla a volte scotta, e gli serviva tempo, quello che in Italia di solito difficilmente si dà ai ragazzi di vent’anni. Pioli ha avuto la forza di dare tempo a Tonali e oggi ha il giocatore che dà i tempi al Milan: la lettura del “lungo-corto”, dei cambi di gioco, l’ha sempre avuta, adesso ha la personalità per fare le scelte che sente, le stesse che magari l’anno scorso sbagliava, senza paura. Quella che non ha mai avuto Kessie: giocatore di peso, non di chili, se c’è o non c’è si sente”.