Vieri durissimo con Inzaghi: "Cambio al 30'? Ci avrei litigato e spaccato tutto alla Pinetina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Io non sarei uscito al 30' per ammonizione, già facevo fatica verso la fine della partita...". A dirlo è Christian Vieri che, in un suo intervento alla Bobo TV, critica aspramente Inzaghi: "C'è da litigare con l'allenatore e spaccare tutto alla Pinetina per una cosa così. Non so se sia una mossa che fa con gli attaccanti, magari lo fa con i centrocampisti...".