Vieri: "Fonseca chiede cose diverse rispetto al passato. Gli va dato tempo"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere della Sera è possibile leggere un'intervista a Bobo Vieri. Queste le sue parole, iniziando da una considerazione su Mateo Retegui: "Sembra davvero aver fatto un bel salto in avanti, ma non sono sorpreso. L’effetto Gasp era da mettere in conto. Retegui all’Atalanta ha incontrato uno dei più grandi tecnici del mondo e non a caso sta segnando parecchio, con continuità, oltre a garantire un gran lavoro in generale per la squadra. È importante per la Nazionale. E ora aspettiamo pure Scamacca. Se la Nazionale è uscita dal tunnel? Ancora non mi sbilancio, anche perché la Nations League non mi fa impazzire. Per me contano solo le qualificazioni mondiali, quelle non bisogna fallirle. Certo è che dopo l'Europeo siamo ripartiti bene"

Le turbolenze del Milan?

"Vedo alti e bassi preventivabili. Devono ancora trovare i giusti equilibri, con un allenatore che chiede cose diverse rispetto al passato. Va dato tempo a Fonseca".

L'Inter è meno travolgente?

"Dopo Europei e Copa America ci sta che i giocatori più importanti facciano fatica a ripartire. Non si riposa mai. Detto questo, per me l’Inter è la più forte in Italia. La mentalità giusta è quella di scendere in campo con la sicurezza di poter battere chiunque. L’Inter sa di essere forte, ma la testa deve essere sempre connessa, altrimenti finisci come per esempio nel derby. Lautaro? Capitano i periodi in cui tutto, o quasi, va storto, ma gente come Lautaro non avrà mai il problema del gol. È un grande campione".