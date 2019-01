Vieri: "Higuain è l'attaccante più completo in Italia ma i grandi bomber hanno sempre responsabilità"

Christian Vieri, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha parlato di Gonzalo Higuain: "E' un momento un po' così, ma nell'ultimo turno di campionato s'è sbloccato ed è l'attaccante più completo che c'è in Italia. Il problema è che se non fa gol lui succede un casino, se non fa gol un altro non succede nulla. I grandi bomber hanno sempre grandi responsabilità".