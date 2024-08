Vigilia di Lazio-Milan: rifinitura mattutina per i rossoneri a Milanello

IL REPORT DI IERI

Ritrovo a Milanello ieri mattina per il penultimo allenamento focalizzato sulla Lazio, prossimo avversario del Milan in campionato nella gara in programma sabato 31 agosto alle 20.45 all'Olimpico.

Rossoneri subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare, eseguita con l'ausilio dei coni e del pallone; a seguire un lavoro atletico sulla rapidità. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche sulle finalizzazioni, seguite da un lavoro tattico per terminare la seduta odierna.

VENERDÌ 30 AGOSTO

Il programma prevede un allenamento al mattino. Alle ore 14.45 si svolgerà la conferenza stampa di Mister Fonseca - in diretta su AC Milan Official App, YouTube e Milan TV - al termine della quale la squadra partirà per Roma.