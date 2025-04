Vigilia di Udinese-Milan, oggi Conceiçao parla in conferenza stampa

vedi letture

È già vigilia di Udinese-Milan, con i rossoneri noni in classifica che hanno ormai pochissimo da chiedere alla Serie A se non un eventuale e deludente piazzamento Europa o Conference League. Mister Sergio Conceiçao, a partire dalle 13:30, parlerà in conferenza stampa da Milanello per presentare la sfida contro i friulani.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Data: venerdì 11 aprile 2025

Ora: 20:45

Stadio: Bluenergy Stadium

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it