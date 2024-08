Villar: "Fonseca vero uomo di calcio, il Milan ha preso un allenatore bravo"

Gonzalo Villar, centrocampista ex giallorosso oggi al Granada, è stato intervistato da gianlucadimrazio.com. Queste le sue parole su Paulo Fonseca, oggi nuovo tecnico del Milan e allora suo allenatore alla Roma.

L'anno d'oro di Villar è stato l'ultimo di Paulo Fonseca in giallorosso, stagione 2020-21. Gonzalo gioca 47 partite e diventa titolare inamovibile anche in Nazionale U21 con De La Fuente. "Mi sentivo molto bene, in campo ripagavo la fiducia, tanta, che mi dava l'allenatore. Giocavo spensierato e col sorriso. Con Mkhitaryan, Pellegrini e Veretout, in mezzo ci siamo divertiti. Ci è mancata qualche vittoria contro le big, peccato non aver battuto lo United in semifinale di Europa League. Ma resta un grande ricordo".

Ora Fonseca veste rossonero: "Con lui il Milan prende un allenatore bravo. Non un "nome", ma un vero uomo di calcio. Gli auguro di fare bene, però dal cuore spero che la Roma possa arrivare ancora più in alto del suo Milan".