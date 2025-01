Virdis: "Il Milan cerca qualcuno nel ruolo di Abraham: Rashford ha capacità come prima punta"

Pietro Paolo Virdis, nel corso della sua carriera, è stato capace di far esultare sia i tifosi del Milan che quelli della Juventus. Oggi probabilmente a entrambe le tifoserie piacerebbe avere un attaccante con lo stesso senso del gol del sardo, dal momento che uno dei problemi principali di entrambe le squadre sembra proprio la continuità nell'andare in gol. In vista della gara di domani dell'Allianz Stadium, determinante per la rincorsa al posto Champions, Virdis è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport.

Le parole di Virdis sugli attaccanti di Milan e Juve: "A Milano hanno pescato Abraham. Dopo la rete del 3-2 all’Inter dovrebbe dare continuità a questo segnale. Ma il club sembra ancora alla ricerca di qualcosa in quel ruolo. Invece a Torino c’è un po’ di rapporto conflittuale tra la tifoseria e Vlahovic, non credo con il club. Eppure a me è sempre piaciuto, ha grande qualità. A Firenze era fantastico, forse perché la squadra giocava più indietro e gli lasciava grandi spazi. Qui fatica, va ad alti e bassi. Magari conta la capacità dei compagni di pescarlo, oppure gli schemi"

E poi sul futuro: "Kolo Muani servirà a mettere un po’ di pepe, concorrenza interna. Se Thiago Motta lo ha voluto, avrà i suoi motivi. Abraham ha ottime qualità. Credo abbia anche la capacità di inserirsi come prima punta