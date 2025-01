Virdis: "Se Ibra convincerà il club ad acquistare calciatori sempre più forti, farà bene il suo mestiere"

Pietro Paolo Virdis, nel corso della sua carriera, è stato capace di far esultare sia i tifosi del Milan che quelli della Juventus. Oggi probabilmente a entrambe le tifoserie piacerebbe avere un attaccante con lo stesso senso del gol del sardo, dal momento che uno dei problemi principali di entrambe le squadre sembra proprio la continuità nell'andare in gol. In vista della gara di domani dell'Allianz Stadium, determinante per la rincorsa al posto Champions, Virdis è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport.

Le parole di Virdis sul ruolo di Ibrahimovic: "Gli resta da fare solo quello. Spero porti carisma, consapevolezza ai giocatori. È nato per il calcio, non credo avrà difficoltà ed ha personalità. Se poi convincerà il club ad acquistare calciatori sempre più forti, farà bene il suo mestiere"