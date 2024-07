Virdis su Morata: "Ottimo acquisto: attaccante di caratura internazionale"

Mancano solamente i passaggi formali e poi si potrà considerare Alvaro Morata un nuovo giocatore del Milan. Domani lo spagnolo effettuerà le visite mediche a Madrid e firmerà un contratto quadriennale (con opzione sul quinto anno) con il club rossonero. Oggi alla Gazzetta dello Sport ha preso la parola l'ex attaccante rossonero Pietro Paolo Virdis che ha commentato in maniera assolutamente positiva l'operazione che la società di via Aldo Rossi sta chiudendo in queste ore.

Le parole di Pietro Paolo Virdis su Alvaro Morata: "Si tratta di un ottimo acquisto, una bella operazione che consentirà al Milan di avere un attaccante di caratura internazionale. Un centravanti che sa fare un po’ di tutto e ha grande esperienza. Avete visto il lavoro per la squadra che si è sobbarcato durante l’Europeo vinto in Germania? Impressionante…”