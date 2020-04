Virdis su Sacchi: "Ha portato delle novità al Milan. Era un vero e proprio maestro"

Intervenuto sul canale Youtube di Andrea Longoni, Pietro Paolo Virdis ha parlato degli allenamenti di Sacchi: "Lui ha portato delle novità. Si facevano dei lavori ataltici nella norma, ma era il lavoro tecnico-tattico che era diverso. Si lavorava in spazi stretti e per settori: c'erano sercizi per ogni ruoli e poi si faceva la partitella tattica. Con lui non si scherzava, era un vero e proprio maestro"