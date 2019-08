Vismara, questa mattina l'Armani di Cinciarini ha incontrato la squadra femminile

Incontro tra il calcio e la pallacanestro. Questa mattina al Vismara, la Prima Squadra femminile ha salutato i cestisti dell'Olimpia Milano, AX Armani Exchange. La squadra milanese di basket, capitanata da Andrea Cinciarini, grande tifoso del Milan, sta svolgendo una parte di sedute atletiche proprio all'interno del Centro Sportivo rossonero. Saluti, auguri reciproci per le rispettive stagioni sportive e foto di rito tra le due formazioni prima di tornare al lavoro. Dopo l'esperienza alla WomensCup a Hägendorf, in Svizzera, infatti, le Rossonere, a cui oggi si è aggregata l'attaccante colombiana Lady Andrade, sono tornate sul campo per la prima seduta di allenamento della settimana. Le ragazze agli ordini di Maurizio Ganz alle 9.45 si sono radunate per la pre-attivazione in palestra. Uscite sul campo 5 hanno poi svolto una prima parte di esercitazioni tecniche e posturali con il focus su passaggi e controlli.

La squadra successivamente ha effettuato un lavoro alternato a secco e con la palla attraverso attività mirate a migliorare la prestazione fisica individuale. In particolare, le calciatrici hanno alternato esercizi sul possesso palla seguiti dall'allenatore a lavori continui e intermittenti con il preparatore atletico. La seduta si è conclusa con una partitella su campo ridotto. La Prima Squadra femminile, in preparazione per il campionato che inizierà il prossimo 14 settembre, sarà impegnata nei week end precedenti in 3 amichevoli. Sabato 24 agosto, ore 17: Milan-Cittadellapresso il Centro Sportivo Vismara; sabato 31 agosto, ore 18.30, Como-Milan a Cantù e sabato 7 settembre, ore 18, Milan-Napoli a Sedriano.