Vitale: "A Firenze sono contenti: hanno battuto la Juve, hanno battuto il Milan e l'Inter, ma poi non si può arrivare noni"

Pino Vitale, dirigente sportivo, ha margine del Trofeo Maestrelli, ha parlato anche dalla stagione del Bologna di Vincenzo Italiano.

Un giudizio sulla Fiorentina?

"Ha vinto contro tutte le grandi, perdendo solo con l’Atalanta. La Fiorentina deve dimostrare di essere padrona del campo. Finora non lo ha mai fatto, gioca di rimessa, e in questo è bravissima. Per capire dove può arrivare, bisogna vedere come affronterà le prossime due partite. A Firenze sono contenti: hanno battuto la Juventus, hanno battuto il Milan e l'Inter, ma poi non si può arrivare noni. Ora ci sono due sfide importanti: l’Atalanta in casa, che mi preoccupa, e il Milan a San Siro, che invece temo meno. Se la Fiorentina riuscisse a fare quattro punti tra queste due partite, potrebbe succedere di tutto".

BIGLIETTI MILAN-FIORENTINA: LE INFO

Dopo la sosta nazionali e la trasferta di Napoli, il Milan tornerà a giocare davanti al proprio pubblico in campionato nella giornata di sabato 5 aprile contro la Fiorentina, per la sfida valevole per la 31ª giornata di Serie A, con fischio d'inizio alle 20.45. Sarà il 183° confronto tra le due squadre, con i precedenti che sorridono al Milan grazie alle 81 vittorie conquistate contro i 53 successi viola, e 48 pareggi a completare il conteggio.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Fiorentina sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 12.00 di martedì 18 marzo alle 23.59 di giovedì 20 marzo, ogni abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 12.00 di mercoledì 19 marzo alle 23.59 di giovedì 20 marzo, ogni possessore di CRN richiesta tramite AIMC potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN richiesta tramite AIMC, usufruendo di listino dedicato.

Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di venerdì 21 marzo e fino a esaurimento posti.

PREZZI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Fiorentina parte da 19€ in fase di vendita libera.

PROMOZIONI

Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 accompagnati da un adulto potranno usufruire della tariffa speciale da 19€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 24€ in alcune zone dello stadio.