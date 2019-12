Vitale, Fusetti, Piatek e Krunic ospiti all'Ospedale Buzzi di Milano

Bella iniziativa di Fondazione Milan che, questo pomeriggio, ha portato in visita all'Ospedale Buzzi tre giocatori rossoneri: Laura Fusetti e Francesca Vitale del Milan femminile e Krzystof Piatek, Rade Krunic della formazione maschile. I tre sono stati in visita al centro di malformazione vascolare, dove tra foto e risate hanno portato un saluto ai bambini ricoverati. I canali social del Milan hanno condiviso alcune foto della giornata.

❤ @pjona9official, Rade Krunić, @FraaVitale and Laura Fusetti met the young patients of the many Buzzi Children's Hospital wards and the Vascular Malformation Centre, realized in 2009 thanks to #FondazioneMilan's donation. A simple gesture to wish the kids a Merry Christmas pic.twitter.com/XAJeB2dJxI