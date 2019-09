Vitale: "Importante seguire e rispettare l'allenatore"

Francesca Vitale, difensore del Milan Femminile, ha parlato in esclusiva al sito ufficiale del Milan in occasione dell'evento "Fondazione Milan in the Community": "Nello sport così come a scuola ci sono regole da rispettare, la disciplina è fondamentale per raggiungere gli obiettivi e diventare donne e uomini con dei valori solidi. In questo la figura del professore è molto simile a quella dell’allenatore, bisogna seguirlo e averne rispetto perché rappresenta una delle guide importanti nella crescita personale di ogni giovane".