Vittoria all'ultimo secondo per la Juventus: battuto il Verona

Non bastano 96 e rotti minuti al Verona per reggere e portare a casa lo 0-0. La Juventus vince all'ultimo secondo contro i gialloblu grazie alla rete di Cambiaso, che porta, almeno per una notte, i bianconeri la primo posto in classifica a quota 23 punti.